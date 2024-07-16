Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за сбоя

Один из энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом заявили в Росатоме.

«Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме», - цитирует РИА Новости пресс-службу Росатома.

На данный момент специалисты занимаются восстановлением работы.

В пресс-службе станции сообщили, что безопасная эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока №1 не нарушена. Отмечается, что энергоблок отключился из-за срабатывания защиты генератора, система автоматически сработала штатно.

Ранее в регионе были введены ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской атомной электростанции. Восстановительные работы находятся под особым контролем Росатома.