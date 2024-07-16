В «Росэнергоатоме» рассказали, когда подключат энергоблок №1 на Ростовской АЭС

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подготовят к включению в сеть после установления и устранения всех причин неполадок. Система сработала в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь концерна «Росэнергоатом» Андрей Альберти.

«Сегодня 16 июля в 15:21 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Подчеркну, что неполадки произошли на электротехническом оборудовании», - отметил Альберти.

Он добавил, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне естественных природных фоновых значений.

«После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть», - прокомментировал пресс-секретарь «Росэнергоатома».

В настоящий момент в энергоблоке № 2 и № 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Энергоблок номер 3 находится в плановом ремонте с 22 июня 2024 года»

Немногим ранее один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за сбоя. В Росатоме пояснили, что это произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.