МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В «Росэнергоатоме» рассказали, когда подключат энергоблок №1 на Ростовской АЭС

В концерне заявили, что отключенный энергоблок подготовят к включению в сеть после установления и устранения всех причин неполадок.
Игнат Далакян 2024-07-16 19:05:14
© Фото: rosenergoatom.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подготовят к включению в сеть после установления и устранения всех причин неполадок. Система сработала в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь концерна «Росэнергоатом» Андрей Альберти.

«Сегодня 16 июля в 15:21 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Подчеркну, что неполадки произошли на электротехническом оборудовании», - отметил Альберти.

Он добавил, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне естественных природных фоновых значений.

«После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть», - прокомментировал пресс-секретарь «Росэнергоатома».

В настоящий момент в энергоблоке № 2 и № 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Энергоблок номер 3 находится в плановом ремонте с 22 июня 2024 года»

Немногим ранее один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за сбоя. В Росатоме пояснили, что это произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

#АЭС #наш эксклюзив #Сбой #ростовская аэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 