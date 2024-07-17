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Российские силовики объявили в розыск первого замглавы штаба СВ ВСУ

В России в розыск объявили 70-летнего украинского военачальника генерал-майора Игоря Федорова.
Дарина Криц 2024-07-17 02:36:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России объявили в розыск представителя сухопутных войск украинской армии. Речь идет о 70 -летнем первом заместителе главы штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майоре Игоре Федорове.

Его разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса РФ, но не уточняется, по какой именно.

«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», - сообщается в базе розыска.

При этом годом ранее, в июне 2023 года, Следственный комитет сообщал, что украинскому военачальнику заочно предъявили обвинение.

Кроме Федорова, в розыск ранее объявляли ряд украинских политических деятелей и военнослужащих. Среди них американка-трансгендер бывший спикер теробороны ВСУ Эштон-Чирилло и  замкомандующего Сухопутных войск украинской армии Александра Нестеренко.

#в стране и мире #Сухопутные войска #ВСУ #Розыск #Уголовное дело #Игорь Федоров
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