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В России объявлен в розыск замкомандующего СВ ВСУ Нестеренко

Также был заочно арестован командующий войсками оперативного реагирования ВСУ Игорь Довгань.
Алексей Курильченко 2024-07-02 10:54:56
© Фото: МО Украины

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Нестеренко. Его карточка появилась в базе российского ведомства. Статья УК РФ, по которой разыскивается украинский военный, не уточняется.

Также в розыск был объявлен командующий войсками оперативного реагирования ВСУ Игорь Довгань. Басманный суд заочно арестовал его на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главы МИД страны Павла Климкина.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ, Нестеренко и Довгань отвечали за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. В СК сообщали, что Воронченко занимался подготовкой и боевым слаживанием вооруженных формирований Украины, которые потом отправляли в Донбасс.

 

 

#в стране и мире #ВСУ #МВД РФ #Розыск #александр нестеренко
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