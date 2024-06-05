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МВД объявило в розыск экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло

Американку-трансгендера Сару Эштон-Чирилло объявили в розыск по уголовной статье.
Дарина Криц 2024-06-05 13:08:07
© Фото: Territorial Defense Forces, X

МВД объявило в розыск по уголовной статье американскую журналистку Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов).

Информация о розыске трансгендера и бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ появилась в базе данных МВД России. При этом не упоминается, по какой именно статье разыскивается Эштон-Чирилло.

В феврале ее включили в российский перечень экстремистов Росфинмониторинга. 15 сентябре 2023 года ее заявления МИД РФ назвал проявлением терроризма. Тогда американка обещала «достать всех военных преступников-пропагандистов».

Через несколько дней Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Пояснялось, что последние заявления спикера не были одобрены командованием теробороны и командованием ВСУ. Ее назначали спикером ВСУ для вещания на аудиторию Запада.

#в стране и мире #МВД РФ #Розыск #уголовная статья #Сара Эштон-Чирилло #спикер ВСУ #тероборона ВСУ
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