МВД объявило в розыск экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло

МВД объявило в розыск по уголовной статье американскую журналистку Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов).

Информация о розыске трансгендера и бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ появилась в базе данных МВД России. При этом не упоминается, по какой именно статье разыскивается Эштон-Чирилло.

В феврале ее включили в российский перечень экстремистов Росфинмониторинга. 15 сентябре 2023 года ее заявления МИД РФ назвал проявлением терроризма. Тогда американка обещала «достать всех военных преступников-пропагандистов».

Через несколько дней Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Пояснялось, что последние заявления спикера не были одобрены командованием теробороны и командованием ВСУ. Ее назначали спикером ВСУ для вещания на аудиторию Запада.