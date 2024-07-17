Лавров заявил о доказательствах шпионской деятельности Гершковича

У России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Соединенные Штаты Америки в рамках председательства России в Совбезе ООН.

Журналиста газеты Wall Street Journal Гершковича задержали в марте 2023 года. Ему предъявлена статья 276 УК РФ, подразумевающая шпионаж.

«Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет», - заявил Лавров, комментируя возможность обмена.

Мужчину обвиняют в сборе секретных данных о российском оборонном предприятии АО НПК «Уралвагонзавод» по заданию ЦРУ.

В конце июня над обвиняемым начался суд, процесс проходит в закрытом режиме. Тогда отмечалось, что незаконные действия обвиняемый совершал с соблюдением тщательной конспирации.