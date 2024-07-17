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Лавров заявил о доказательствах шпионской деятельности Гершковича

По его словам, спецслужбы США и России с июня 2021 года проводят разговоры по обмену заключенными.
Мария Зайцева 2024-07-17 21:40:08
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

У России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Соединенные Штаты Америки в рамках председательства России в Совбезе ООН.

Журналиста газеты Wall Street Journal Гершковича задержали в марте 2023 года. Ему предъявлена статья 276 УК РФ, подразумевающая шпионаж.

«Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет», - заявил Лавров, комментируя возможность обмена.

Мужчину обвиняют в сборе секретных данных о российском оборонном предприятии АО НПК «Уралвагонзавод» по заданию ЦРУ.

В конце июня над обвиняемым начался суд, процесс проходит в закрытом режиме. Тогда отмечалось, что незаконные действия обвиняемый совершал с соблюдением тщательной конспирации.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #шпионаж #МИД РФ #шпионская деятельность #Эван Гершкович
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