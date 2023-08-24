Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу, обвиняемому в шпионаже

Согласно сообщениям ФСБ, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в пользу правительства США.

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Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wass Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что арест продлен чуть более чем на три месяца - до 30 ноября.

Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте текущего года при сборе информации об одном из предприятий ОПК - эти сведения составляли государственную тайну.

Американская сторона проявляла высокую заинтересованность в судьбе Эвана Гершковича - так, например, на одно из заседаний по его делу прибыла посол США Линн Трейси. Кроме этого, она посещала его и в следственном изоляторе в Лефортово.