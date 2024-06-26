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Начался суд над обвиняемым в шпионаже журналистом США Гершковичем

Ему грозит до 20 лет лишения свободы, журналист свою вину не признает.
Ирина Егорова 2024-06-26 09:18:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Свердловском областном суде началось заседание по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) в отношении американского журналиста Эвана Гершковича. Корреспондент «Звезды» передает, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

«Следствием достоверно установлено и документально подтверждено, что журналист в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники», - заявил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев.

Отмечается, что незаконные действия обвиняемый совершал с соблюдением тщательной конспирации.

Напомним, Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии обвинения, журналист занимался сбором информации, которая представляет государственную тайну.

На одном из последних заседаний по делу в сентябре присутствовала посол США в Москве Линн Трейси. Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы, журналист свою вину не признает.

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