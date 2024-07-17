Байден назвал причину, по которой он мог бы выйти из президентской гонки

Причиной выхода кандидата на пост президента США Джо Байдена из гонки могли бы стать проблемы со здоровьем, об этом сообщает «360» со ссылкой на заявление американского лидера.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то - врачи - пришел и сказал, что у вас такая-то проблема», - ответил на вопрос о возможных условиях для отстранения от президентской гонки Байден в беседе с телеканалом BET.

Напомним, что действующему президенту США Джо Байдену 81 год. Ранее он рассказал, что три раза посетил неврологов, которые не выявили у него заболевания. Известно, что врач президента США Кевин О’Коннор также обращался за консультацией к неврологу, который специализируется на болезни Паркинсона.