Президент США Джо Байден готов пройти дополнительные медицинские обследования в случае необходимости и, если соответствующую рекомендацию дадут врачи. Он отметил, что уже три раза посещал неврологов, которые не выявили у него каких-либо проблем со здоровьем.

«Если мой невролог скажет мне, что мне нужно еще одно обследование… Если он скажет, что мне надо пройти дополнительное обследование, я это сделаю. Я не стану возражать», - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, трансляция которой идет на YouTube.

Байдену 81 год. По словам Ронни Джексона, который ранее отвечал за состояние здоровья американских лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа, Байден каждый день доказывает, что не может выполнять свою работу. Президент «деградировал» за время пребывания на посту и больше не пригоден для работы ни физически, ни умственно.

Следует отметить, что пожилой лидер Соединенных Штатов неоднократно удивлял публику своим неординарным поведением и оговорками. В частности, Байден называл Дональда Трампа действующим президентом США, путал Украину с Ираком и Ураном, а Зеленского с Владимиром Путиным.