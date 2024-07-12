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Байден рассказал, когда пройдет медобследование

Врачи, как заявил американский президент, не сомневаются в его здоровье.
Ирина Егорова 2024-07-12 04:09:02
© Фото: Ting Shen - Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Джо Байден готов пройти дополнительные медицинские обследования в случае необходимости и, если соответствующую рекомендацию дадут врачи. Он отметил, что уже три раза посещал неврологов, которые не выявили у него каких-либо проблем со здоровьем.

«Если мой невролог скажет мне, что мне нужно еще одно обследование… Если он скажет, что мне надо пройти дополнительное обследование, я это сделаю. Я не стану возражать», - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, трансляция которой идет на YouTube.

Байдену 81 год. По словам Ронни Джексона, который ранее отвечал за состояние здоровья американских лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа, Байден каждый день доказывает, что не может выполнять свою работу.  Президент «деградировал» за время пребывания на посту и больше не пригоден для работы ни физически, ни умственно.

Следует отметить, что пожилой лидер Соединенных Штатов неоднократно удивлял публику своим неординарным поведением и оговорками. В частности, Байден называл Дональда Трампа действующим президентом США, путал Украину с Ираком и Ураном, а Зеленского с Владимиром Путиным.

#Медицина #сша #здоровье #врачи #байден #НЕВРОЛОГ #обследование
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