Трамп появился на публике впервые после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике - он приехал на съезд Республиканской партии. На опубликованных кадрах он машет рукой людям, которые приветствуют его.

Трамп занимает место среди почетных гостей съезда, рядом с кандидатом на пост вице-президента страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Видно, что ухо экс-президента, которое, предположительно, задела пуля, забинтовано.

Ранее сообщалось, что Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. В то же время в Белом доме задумались о том, чтобы скорректировать критику в адрес бывшего президента после покушения. В Демократической партии предложили сосредоточиться на политических разногласиях вместо критики личности Трампа.