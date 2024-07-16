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Трамп появился на публике впервые после покушения

Экс-президент США пришел с забинтованным ухом и встал среди почетных гостей съезда Республиканской партии.
Анастасия Бобылева 2024-07-16 06:15:07
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Экс-президент США Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике - он приехал на съезд Республиканской партии. На опубликованных кадрах он машет рукой людям, которые приветствуют его.

Трамп занимает место среди почетных гостей съезда, рядом с кандидатом на пост вице-президента страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Видно, что ухо экс-президента, которое, предположительно, задела пуля, забинтовано.

Ранее сообщалось, что Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. В то же время в Белом доме задумались о том, чтобы скорректировать критику в адрес бывшего президента после покушения. В Демократической партии предложили сосредоточиться на политических разногласиях вместо критики личности Трампа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #республиканская партия
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