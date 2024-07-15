МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты

Национальный съезд Республиканской партии сделал объявление после установления кворума делегатов.
Игнат Далакян 2024-07-15 23:05:26
© Фото: Xin Hua XinHua Globallookpress

Республиканская партия официально выдвинула кандидатуру Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Объявление было сделано после установления кворума делегатов, сообщили РИА Новости.

Ожидается, что в понедельник Дональд Трамп может выступить с речью.

Ранее в госдепартаменте заявили о неизменности внешней политики США после покушения на 45-ого президента Дональда Трампа. Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о принятии решений на основании ценностей государства.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #республиканцы #республиканская партия #президент США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 