Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты

Республиканская партия официально выдвинула кандидатуру Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.
Объявление было сделано после установления кворума делегатов, сообщили РИА Новости.
Ожидается, что в понедельник Дональд Трамп может выступить с речью.
Ранее в госдепартаменте заявили о неизменности внешней политики США после покушения на 45-ого президента Дональда Трампа. Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о принятии решений на основании ценностей государства.
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