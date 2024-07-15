Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты

Республиканская партия официально выдвинула кандидатуру Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Объявление было сделано после установления кворума делегатов, сообщили РИА Новости.

Ожидается, что в понедельник Дональд Трамп может выступить с речью.

Ранее в госдепартаменте заявили о неизменности внешней политики США после покушения на 45-ого президента Дональда Трампа. Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о принятии решений на основании ценностей государства.