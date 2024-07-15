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В Белом доме задумались сменить тактику после покушения на Трампа

В предвыборном в штабе подумали, что необходимо скорректировать критику в адрес Трампа и сосредоточиться на политических разногласиях с ним.
Дарина Криц 2024-07-15 04:40:39
© Фото: © Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

В Белом доме задумались над сменой тактики в отношении кандидата от Республиканской партии на выборах президента США Дональда Трампа после покушения на его жизнь.

С соответствующими предложениями к действующему американскому лидеру Джо Байдену обратился его предвыборный штаб.

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, в штабе считают, что необходимо подкорректировать критику в адрес экс-главы Соединенных Штатов и сосредоточиться на политических разногласиях. Отмечается, что после произошедшего события в Демократической партии усомнились в необходимости критики личности Трампа.

Также вечером 14 июля стало известно о поручении Байдена Секретной службе по обеспечении защиты Трампа. Вместе с этим, он приказал провести тщательную и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге в Пенсильвании. Покушение на экс-президента Трампа произошло 14 июля, тогда стрелок задел ему ухо.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #критика #предвыборный штаб #выборы-2024
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