В Белом доме задумались сменить тактику после покушения на Трампа

В Белом доме задумались над сменой тактики в отношении кандидата от Республиканской партии на выборах президента США Дональда Трампа после покушения на его жизнь.

С соответствующими предложениями к действующему американскому лидеру Джо Байдену обратился его предвыборный штаб.

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, в штабе считают, что необходимо подкорректировать критику в адрес экс-главы Соединенных Штатов и сосредоточиться на политических разногласиях. Отмечается, что после произошедшего события в Демократической партии усомнились в необходимости критики личности Трампа.

Также вечером 14 июля стало известно о поручении Байдена Секретной службе по обеспечении защиты Трампа. Вместе с этим, он приказал провести тщательную и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге в Пенсильвании. Покушение на экс-президента Трампа произошло 14 июля, тогда стрелок задел ему ухо.