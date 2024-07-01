Воробьев заявил о планах передать часть «Крокуса» под выставочные залы

На месте сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» могут появится выставочные площади. Часть территории «Крокуса» планируют передать после восстановления здания, об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил РИА Новости.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», - сообщил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что вместо сгоревшего «Крокус Сити Холла» нового концертного зала не будет. Воробьев сообщил, что на месте трагедии могут сделать памятный сквер.

Напомним, террористы атаковали здание «Крокус Сити Холла» 22 марта. Вооруженные злоумышленники перед началом концерта группы «Пикник» расстреляли людей и подожгли здание. В результате нападения 145 человек погибли, более 500 посетителей получили ранения различной степени тяжести.