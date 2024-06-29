Воробьев: концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет

На месте уничтоженного в результате нападения террористов «Крокус Сити Холла» не будут восстанавливать концертный зал. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он не исключил, что на этом месте могут сделать памятный сквер.

«Концертного зала там больше не будет», - сказал РИА Новости глава региона.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо террористов. Они начали расстреливать людей и поджигать помещение.

В результате трагедии погибли 145 человек. Еще более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял о более чем 20 задержанных, причастных к преступлению. В это число входят непосредственные исполнители и пособники теракта.