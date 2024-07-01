МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жена Макрона попала в конфуз во время голосования во Франции

Она пыталась расписаться за свой бюллетень до того, как бросила его в урну.
Глеб Владовский 2024-07-01 06:02:00
© Фото: Frank Bonham XinHua Globallookpress

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит попала в неловкое положение во время голосования на парламентских выборах страны. Об этом сообщил портал Life.

Уточняется, что супруга французского лидера пыталась расписаться до того, как бросит свой бюллетень в урну. Осознав свою ошибку, женщина опустила свой бюллетень в урну и оставила подпись в избирательном участке.

Ранее сообщалось, что в Париже радикалы устроили погром на улицах города после оглашения результатов первого тура парламентских выборов. В свою очередь полицейские применили против дебоширов слезоточивый газ.

Напомним, что 30 июня во Франции начались выборы в парламент. По результатам первого тура, партия президента страны Эмманюэля Макрона заняла третье место.

#в стране и мире #Париж #Эмманюэль Макрон #Парламентские выборы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 