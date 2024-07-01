Жена Макрона попала в конфуз во время голосования во Франции

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит попала в неловкое положение во время голосования на парламентских выборах страны. Об этом сообщил портал Life.

Уточняется, что супруга французского лидера пыталась расписаться до того, как бросит свой бюллетень в урну. Осознав свою ошибку, женщина опустила свой бюллетень в урну и оставила подпись в избирательном участке.

Ранее сообщалось, что в Париже радикалы устроили погром на улицах города после оглашения результатов первого тура парламентских выборов. В свою очередь полицейские применили против дебоширов слезоточивый газ.

Напомним, что 30 июня во Франции начались выборы в парламент. По результатам первого тура, партия президента страны Эмманюэля Макрона заняла третье место.