В Париже против радикалов применили слезоточивый газ

Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, жгущих мусорные баки и бьющих стекла витрин. Так люди проявляют свое несогласие с предварительными результатами досрочных выборов в парламент Франции.

Находившиеся там члены радикального движения black bloc выкрикивали антифашистские лозунги, передает с места корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что поначалу на акции было порядка тысячи человек, но позднее там осталось не более двух сотен.

Как сообщалось ранее, движение black bloc примкнуло к мирному движению после прошедшего первого тура выборов во французский парламент, которые стартовали 30 июня. По результатам первого тура, партия президента Эмманюэля Макрона заняла третье место. Пальма первенства перешла к крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».