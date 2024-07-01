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В Париже против радикалов применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против несогласных с промежуточными результатами выборов в парламент Франции.
Дарина Криц 2024-07-01 04:48:41
© Фото: 2 Hesther Ng Keystone Press Agency

Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, жгущих мусорные баки и бьющих стекла витрин. Так люди проявляют свое несогласие с предварительными результатами досрочных выборов в парламент Франции.

Находившиеся там члены радикального движения black bloc выкрикивали антифашистские лозунги, передает с места корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что поначалу на акции было порядка тысячи человек, но позднее там осталось не более двух сотен.

Как сообщалось ранее, движение black bloc примкнуло к мирному движению после прошедшего первого тура выборов во французский парламент, которые стартовали 30 июня. По результатам первого тура, партия президента Эмманюэля Макрона заняла третье место. Пальма первенства перешла к крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

 

 

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