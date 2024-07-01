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В Париже радикалы устроили погромы на улицах

Члены движения black bloc присоединились к мирному движению после прошедшего первого тура выборов в парламент Франции.
Глеб Владовский 2024-07-01 02:01:40
© Фото: IMAGO JB Autissier Globallookpress

В Париже члены радикального движения black bloc устроили погромы на улицах города. Они начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки.

Масштабный митинг организовали сторонники левых после оглашения результатов первого тура голосования. Несколько часов шествие проходило относительно спокойно. Однако позже к демонстрантам присоединились члены black bloc, которые начали устраивать погромы на улицах. В результате произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Напомним, что 30 июня во Франции начались выборы в парламент. По результатам первого тура, партия президента страны Эмманюэля Макрона заняла третье место, в то время как лидирующую позицию занимает крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Отмечается, что несмотря на то, что президентство действующего главы государства не находится под угрозой, но в случае победы оппозиции, ему придется разделить руководящие обязанности с Ле Пен.

#в стране и мире #Франция #погромы #Парламентские выборы #black bloc
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