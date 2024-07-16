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Названа предварительная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения называется неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания.
Игнат Далакян 2024-07-16 17:23:28
© Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Предварительной причиной крушения Sukhoi Superjet-100 в Московской области могла стать неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы технического обслуживания. Об этом заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что один из техников Луховицкого авиазавода нарушил руководство по эксплуатации, установив два из четырех датчиков с отклонением около пяти градусов. Это привело к тому, что при наборе высоты самолета недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации защиты, которая предохраняет воздушное судно от выхода на режимы сваливания. Она и направила Superjet в землю.

Собеседник издания пояснил, что если допущена ошибка при монтаже, то датчики угла атаки передают некорректные данные в систему управления.

«Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле», - сообщил источник.

Напомним, что 12 июля в лесу под Коломной упал Superjet. В результате трагедии погибли два пилота и штурман. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал. На месте крушения нашли около 40 фрагментов тел.

#в стране и мире #Подмосковье #крушение #Трагедия #Superjet
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