Герасимову в зоне СВО показали боевые роботизированные комплексы

Начальнику Генштаба ВС РФ - первому заместителю министра обороны России Валерию Герасимову показали боевые роботизированные комплексы, успешно применяемые в ходе штурмовых действий. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Комплексы продемонстрировали Герасимову в ходе его посещения командного пункта группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

Посещая пункт, Валерий Герасимов отметил успехи группировки в ходе освобождения населенного пункта Урожайное. Также он поставил задачи на дальнейшие действия.

Также сообщается, что Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся в ходе овладения Урожайным военнослужащим. Он поблагодарил их за проявленные в боях мужество и отвагу, а также пообщался с офицерами и солдатами, которые участвовали в освобождении Урожайного. От них он узнал, как именно шла подготовка и штурм этого населенного пункта.

Кроме этого начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика, а также должностных лиц группировки. Темой докладов стала сложившаяся обстановка в зоне ответственности группировки, а также ход выполнения боевых задач.

Ранее с освобождением Урожайного военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.