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Герасимову в зоне СВО показали боевые роботизированные комплексы

Эти комплексы, представленные начальнику Генштаба на пункте управления группировки «Восток», подразделения группировки успешно применяли в штурмовых действиях.
2024-07-16 14:00:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальнику Генштаба ВС РФ - первому заместителю министра обороны России Валерию Герасимову показали боевые роботизированные комплексы, успешно применяемые в ходе штурмовых действий. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Комплексы продемонстрировали Герасимову в ходе его посещения командного пункта группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. 

Посещая пункт, Валерий Герасимов отметил успехи группировки в ходе освобождения населенного пункта Урожайное. Также он поставил задачи на дальнейшие действия. 

Также сообщается, что Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся в ходе овладения Урожайным военнослужащим. Он поблагодарил их за проявленные в боях мужество и отвагу, а также пообщался с офицерами и солдатами, которые участвовали в освобождении Урожайного. От них он узнал, как именно шла подготовка и штурм этого населенного пункта. 

Кроме этого начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика, а также должностных лиц группировки. Темой докладов стала сложившаяся обстановка в зоне ответственности группировки, а также ход выполнения боевых задач. 

Ранее с освобождением Урожайного военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #валерий герасимов #начальник генштаба #СВО #группировка восток #Урожайное
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