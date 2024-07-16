Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает МО РФ.

На командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика, а также должностных лиц группировки относительно сложившейся обстановки в зоне ответственности, а также о ходе выполнения боевых задач.

Герасимов отметил успехи группировки войск «Восток» при освобождении Урожайного, а также поставил задачи на дальнейшие действия.

Валерию Герасимову прямо на пункте управления группировки представили образцы боевых роботизированных комплексов, которые успешно применяют в штурмовых действиях подразделения «Востока».

В завершение визита Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся в ходе штурма Урожайного военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.

Наградив военнослужащих, Валерий Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, которые участвовали в освобождении этого населенного пункта. Они рассказали ему, как именно осуществлялась подготовка и сам штурм населенного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.