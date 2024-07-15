Орбан обратился к Мишелю с призывом возобновить дипотношения с РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился в письме к главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В своем обращении он призвал возобновить с Россией дипломатические отношения, а также привлечь Китай к мирным переговорам по Украине. Кроме того, Орбан заявил о неком политическом наступлении в отношении глобального Юга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

«В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" по отношению к странам Юга, чье "уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине», - сообщили журналисты.

Письмо Орбана состоит из 10 пунктов, в нем он оценивает военный конфликт. По мнению премьера Венгрии, его интенсивность ближайшем будущем радикально возрастет.

Немногим ранее Орбан передал лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта с реалистичными сроками и целями. Он заявил, что если Европе нужен мир и она хочет иметь «решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития», то, согласно Орбану, она должна изменить свой политический курс.

Прежде венгерский премьер посетил Москву. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил возможные пути и условия дипломатического урегулирования украинского конфликта.

До поездки в Россию он был в Киеве, а после переговоров с Путиным отправился в Китай. После чего был в США.