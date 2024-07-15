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Число пострадавших от пожара на Кубани возросло до двух

По уточненной информации, на территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 60 построек.
Глеб Владовский 2024-07-15 09:02:01
© Фото: МЧС РФ

Под Новороссийском два местных жителя получили травмы в результате пожара. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате возгорания на территории хутора Дюрсо на базе отдыха «Романтик» огнем повреждено 60 построек. Еще восемь зданий и пять легковых автомобилей пострадали от огня в районе базы отдыха «Голубая волна».

Ранее сообщалось, что в результате пожара, площадь которого достигла 62 гектаров, местные власти эвакуировали свыше 500 человек из окраин Новороссийска. 

#пожар #Новороссийск #Кубань
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