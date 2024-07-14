Площадь пожаров у хутора Дюрсо на Кубани возросла до 62 гектаров

Площадь лесных пожаров в Краснодарском крае увеличилась до 62 гектаров. По информации МЧС РФ, огонь повредил 11 строений, расположенных на базе отдыха «Романтик». Напомним, пожары распространились под Новороссийском, в районе хутора Дюрсо.

«Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара», - уточнили в пресс-службе МЧС.

Региональный оперштаб информировал, что огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», предварительно оттуда эвакуировали людей.

Во время распространения огня один человек пострадал. Сообщается, что он отказался от отправки в больницу. Местные власти продолжают оповещать жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации. Также на территории Новороссийска из-за ландшафтных пожаров введен режим ЧС. Из-за сильного ветра пока не получается локализовать огонь.

Днем 14 июля из-за распространяющихся пожаров с базы отдыха на Кубани эвакуированы 220 человек, включая 40 детей.