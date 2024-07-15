Из-за пожара свыше 500 жителей вывезли из окраин Новороссийска

В Краснодарском крае с шести баз отдыха вывезли порядка пяти сотен человек. Это связано с распространяющимися лесными пожарами под Новороссийском, на хуторе Дюрсо. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Более 500 человек эвакуировано с баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском», - проинформировала пресс-служба ведомства, цитирует RT.

В состоявшемся заседании участвовали ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко, а также оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Прежде мы сообщали, что один человек пострадал во время пожара, ему понадобилась помощь, но от госпитализации тот отказался.

По состоянию на вечер 14 июля площадь пожаров у хутора Дюрсо возросла до 62 гектаров. При этом жителей региона уже оповещали о возможной эвакуации.