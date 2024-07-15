В доме предполагаемого стрелка в Трампа обнаружили «подозрительную» вещь

Сотрудники ФБР обнаружили «подозрительное» устройство в доме Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные ФБР.

«ФБР в заявлении в воскресенье вечером сообщило, что в доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было обнаружено второе “подозрительное устройство”», - указано в газете.

Напомним, что на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. По данным следствия, в покушении подозревается 20-ти летний Томас Мэтью Крукс, который произвел несколько выстрелов с крыши соседнего здания. В газете Washington Post указали, что сотрудники спецслужб выясняют мотив покушения. Известно, что в доме Томаса Мэтью были найдены материалы для изготовления взрывчатки.