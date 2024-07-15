МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Столтенберг раскритиковал идею Польши сбивать самолеты РФ над Украиной

По словам генсека, альянс не должен быть вовлечен напрямую в украинский конфликт.
Глеб Владовский 2024-07-15 06:33:03
© Фото: © Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

НАТО не должен быть напрямую вовлечен в украинский конфликт. Так прокомментировал инициативу Польши сбивать российские самолеты над Украиной генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, политика блока должна оставаться неизменной.

«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», - заявил Столтенберг.

Как отмечает издание «Страна», ранее именно такие требования накануне саммита НАТО выдвинул Киев. При этом уточняется, что, свою очередь, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава не станет сбивать российские ракеты в небе над Украиной без разрешения НАТО.

Напомним, что в ФРГ также исключили возможность сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной.

Ранее также сообщалось, что в совместной декларации участников саммита блока включили пункт о «будущем Украины в альянсе».

#в стране и мире #Украина #Польша #НАТО #Йенс Столтенберг #самолеты рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 