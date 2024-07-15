Столтенберг раскритиковал идею Польши сбивать самолеты РФ над Украиной

НАТО не должен быть напрямую вовлечен в украинский конфликт. Так прокомментировал инициативу Польши сбивать российские самолеты над Украиной генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, политика блока должна оставаться неизменной.

«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», - заявил Столтенберг.

Как отмечает издание «Страна», ранее именно такие требования накануне саммита НАТО выдвинул Киев. При этом уточняется, что, свою очередь, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава не станет сбивать российские ракеты в небе над Украиной без разрешения НАТО.

Напомним, что в ФРГ также исключили возможность сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной.

Ранее также сообщалось, что в совместной декларации участников саммита блока включили пункт о «будущем Украины в альянсе».