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В декларацию саммита НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе

В документе утверждается, что Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом.
Ирина Егорова 2024-07-11 04:51:50
© Фото: Thomas TrutschelPhotothek Media Lab, Global Look Press

В совместной декларации участников саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне, включили пункт о «будущем Украины в альянсе».

«Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом», - сказано в документе.

Участники саммита выразили свою поддержку Киеву на «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции» и пообещали членство в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

«Решения саммита НАТО и Совета НАТО-Украина в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в НАТО», - говорится в совместной декларации.

Ранее сообщалось, что Украина от юбилейного саммита НАТО ждала именно приглашения к членству, а не обещания «необратимого пути» к нему, пишет агентство Bloomberg. По его данным, в команде Зеленского недовольны таким подходом. Как заявил Столтенберг, победа Украины является условием для любого будущего членства. Ради этого альянсу необходимо активизировать поддержку режима, уточнил он. 

#Украина #НАТО #альянс #Саммит #интеграция #будущее #членство
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