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Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту Трампа

Президент США поручил проверить, кто и как обеспечивал безопасность проведения предвыборного митинга Дональда Трампа.
Ян Брацкий 2024-07-14 22:13:17
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту экс-главы Белого дома Дональда Трампа после неудавшейся попытки покушения на него.

«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», - цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Также Байден распорядился провести тщательную и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге в Пенсильвании.

В минувшую субботу в Дональда Трампа стреляли во время его предвыборной речи. По счастливой случайности, стрелок промахнулся и пуля лишь повредила ухо республиканца. Через несколько мгновений охрана повалила его на землю.

Стрелявшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он стрелял с крыши здания на расстоянии в 100 метров до трибуны Трампа. Без погибших все же не обошлось. От полученных ранений скончался 50-летний пожарный и ярый сторонник экс-президента Кори Комператори.

В доме подозреваемого провели обыск и обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. Расследованием произошедшего занимаются агенты ФБР.

#сша #Трамп #покушение #байден #Пенсильвания #Секретная служба
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