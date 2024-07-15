Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп приземлился в американском штате Висконсин, городе Милуоки.

Там он проведет национальный съезд Республиканской партии, которую он представляет. О прибытии Трампа в Милуоки написал в социальной сети X его сын Эрик. К своему посту он приложил видео с кадрами приземления.

«Приземление в Милуоки с Дональдом Трампом», - сообщил Трамп-младший.

Съезд республиканцев пройдет с 15 по 18 июля в этом американском городе. Планируется, что там выдвинут кандидатуру Трампа на пост президента США, таким образом оформив результаты его победы во внутрипартийных выборах.

Нападение на 45-го президента произошло 14 июля во время его выступления в Пенсильвании. Раздались выстрелы, Трампу пришлось прервать свою речь, он схватился за ухо и опустился за трибуну. К нему подбежала охрана, а вокруг зазвучали крики.

Позже стало известно, что нападавшим оказался 20-летний республиканец Томас Мэттью. Его уже задержали. Следствие выяснило, что он действовал один.