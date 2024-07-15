В госдепе заявили о неизменности внешней политики от покушения на Трампа

Покушение на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не повлияет на внешнюю политику страны. Об этом на брифинге сообщил представитель государственного департамента Мэттью Миллер в комментарии по воздействию покушения на экс-президента.

«Это никак не влияет на нашу иностранную политику», - сообщил он.

По словам Миллера, решения принимаются на основе ценностей и интересов государства, а также интересов союзников США.

Нападение на Дональда Трампа произошло 14 июля. Тогда неизвестный выстрелил в экс-президента, пока тот выступал в Пенсильвании. Затем выяснилось, что подозреваемый в покушении на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был республиканцем и действовал в одиночку.