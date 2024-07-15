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В госдепе заявили о неизменности внешней политики от покушения на Трампа

Мэттью Миллер заявил о принятии решений на основании ценностей государства.
Мария Зайцева 2024-07-15 21:02:05
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости

Покушение на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не повлияет на внешнюю политику страны. Об этом на брифинге сообщил представитель государственного департамента Мэттью Миллер в комментарии по воздействию покушения на экс-президента.

«Это никак не влияет на нашу иностранную политику», - сообщил он.

По словам Миллера, решения принимаются на основе ценностей и интересов государства, а также интересов союзников США.

Нападение на Дональда Трампа произошло 14 июля. Тогда неизвестный выстрелил в экс-президента, пока тот выступал в Пенсильвании. Затем выяснилось, что подозреваемый в покушении на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был республиканцем и действовал в одиночку.

#в стране и мире #Дональд Трамп #покушение #внешняя политика США #Мэттью Миллер
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