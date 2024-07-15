ЦБ РФ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Центробанк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Речь идет об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю.

В сообщении на сайте регулятора говорится, что такая мера принята в целях ограничения санкционного влияния.

Ранее Центробанк менял подход к формированию курса рубля к доллару и евро. Регулятор теперь изучает отчеты других банков, мониторит сделки внебиржевого рынка и выводит средний показатель.

Напомним, что после новых ограничений Московская биржа прекратила торги американской и европейской валютой. К такой ситуации, как сообщил сам Банк России, подготовились заранее.