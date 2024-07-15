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Песков: Путин не планирует контакты с Трампом после покушения

Ранее сообщалось о неудачной попытке покушения на экс-президента США, в результате которой нападавшего ликвидировали.
Глеб Владовский 2024-07-15 12:31:43
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин не связывался и не планирует каки-либо контактов с экс-американским лидером Дональдом Трампом после неудачного покушения на него. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов», - заявил спикер Кремля.

Напомним, что 14 июля на экс-президента США Трампа совершил покушение 20-летний республиканец Томас Мэттью Крукс. В результате нападения, кандидат в президенты получил ранение уха.

Уточняется также, что нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы США. В ходе обыска места проживания убийцы, следователи ФБР обнаружили «подозрительное» устройство. 

#сша #Дональд Трамп #покушение #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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