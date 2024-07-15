Песков: Путин не планирует контакты с Трампом после покушения

Президент РФ Владимир Путин не связывался и не планирует каки-либо контактов с экс-американским лидером Дональдом Трампом после неудачного покушения на него. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов», - заявил спикер Кремля.

Напомним, что 14 июля на экс-президента США Трампа совершил покушение 20-летний республиканец Томас Мэттью Крукс. В результате нападения, кандидат в президенты получил ранение уха.

Уточняется также, что нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы США. В ходе обыска места проживания убийцы, следователи ФБР обнаружили «подозрительное» устройство.