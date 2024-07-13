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Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших пилотов SSJ-100

Пока нет данных о причинах крушения самолета, сообщил представитель компании.
Владимир Рубанов 2024-07-13 01:17:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Пилотам разбившегося в Московской области Sukhoi Superjet 100 выплатят компенсации, рассказали «Звезде» в авиакомпании «Газпром авиа», которая эксплуатировала этот борт.

Причины катастрофы пока не установлены, заявил представитель компании. Завтра работа на месте крушения продолжится.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны в 15 часов по московскому времени. На его борту были трое членов экипажа: командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводник. Все они погибли.

Борт следовал с аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. На месте катастрофы нашли «черные ящики», они пригодны для расшифровки. Ранее звучала версия, что причиной крушения мог быть отказ двигателя.

#пилоты #Московская область #крушение #авиакатастрофа #Sukhoi Superjet 100 #компенсация
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