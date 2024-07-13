Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших пилотов SSJ-100

Пилотам разбившегося в Московской области Sukhoi Superjet 100 выплатят компенсации, рассказали «Звезде» в авиакомпании «Газпром авиа», которая эксплуатировала этот борт.

Причины катастрофы пока не установлены, заявил представитель компании. Завтра работа на месте крушения продолжится.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны в 15 часов по московскому времени. На его борту были трое членов экипажа: командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводник. Все они погибли.

Борт следовал с аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. На месте катастрофы нашли «черные ящики», они пригодны для расшифровки. Ранее звучала версия, что причиной крушения мог быть отказ двигателя.