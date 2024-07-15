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Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

Кая Каллас продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина.
Услада Дубинина 2024-07-15 11:00:59
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress

Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии, об этом сообщило эстонское издание ERR. Известно, что вместе с премьером в отставку подало правительство Эстонии. По данным издания, Каллас и правительство продолжат исполнять свои обязанности до вступления на должность нового кабинета министров.

Ранее известно, что Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, заменив Жозепа Борреля. Кандидатуру Каллас одобрили лидеры стран ЕС на саммите, который проходил с 27 по 28 июля в Брюсселе.

В Кремле отреагировали на смену руководства Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Каллас до сих пор «не демонстрировала дипломатических способностей». Также Песков отметил «русофобские заявления» нового верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.

#в стране и мире #эстония #евросоюз #кая каллас #правительство эстонии
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