Премьер Эстонии Каллас заменит Борреля на посту главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назначена на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам вместо Жозепа Борреля, ее кандидатуру одобрили лидеры стран ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

«В четверг другие лидеры поддержали эти решения», - говорится в публикации.

Уточняется, что также были назначены новый глава Евросовета, должность получил бывший премьер Португалии Антониу Кошта, а также председатель Еврокомиссии. В данном случае на второй срок была переизбрана Урсула фон дер Ляйен.

Жозеп Боррель занимал пост главы европейской дипломатии с 2019 года.

Решение было принято в рамках саммита ЕС 27-28 июня в Брюсселе.