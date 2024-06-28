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В Кремле оценили кадровые перемены в руководстве ЕС

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, новые фигуры в руководстве ЕС до сих пор не демонстрировали дипломатических способностей.
Ян Брацкий 2024-06-28 13:58:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Кадровые перемены в руководстве Евросоюза создают плохие перспективы в вопросе восстановления отношений официальных Москвы и Брюсселя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее знаем, так мы ее и помним... Перспективы отношений плохие», - сказал Песков.

Накануне по итогам голосования в Евросовете Урсула фон дер Ляйен сохранила за собой пост председателя Еврокомиссии. Глава правительства Эстонии Кая Каллас вскоре возглавит объединение по иностранным делам и политике безопасности. Кроме того, экс-премьер Португалии Антониу Кошта станет руководителем Евросовета.

Как отметил Песков, госпожа Каллас до сих пор «не демонстрировала дипломатических способностей» и известна «русофобскими заявлениями». По мнению представителя Кремля, европейская дипломатия не будет действовать в направлении нормализации отношений.

#Выборы #дипломатия #Кремль #евросоюз #Песков #Урсула фон дер Ляйен #кая каллас
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