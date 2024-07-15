Испания победила в чемпионате Европы по футболу

Сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Финальный матч проходил в Берлине.

Первый мяч в ворота противника забил испанский полузащитник Нико Уильямс на 47-й минуте. Затем сборная Англии сравняла счет благодаря удару полузащитника «Челси» Коула Палмера. Финальный гол забил Микель Оярсабаль, когда до конца матча оставалось четыре минуты.

Англия вышла в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды со счетом 2:1. Испания ровно с таким же счетом обыграла в полуфинале Францию.