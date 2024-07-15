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Испания победила в чемпионате Европы по футболу

Испанцы обыграли национальную команду Англии со счетом 2:1.
Анастасия Бобылева 2024-07-15 00:05:38
© Фото: IMAGOPaul Chesterton www.imago-images.de Global Look Press

Сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Финальный матч проходил в Берлине.

Первый мяч в ворота противника забил испанский полузащитник Нико Уильямс на 47-й минуте. Затем сборная Англии сравняла счет благодаря удару полузащитника «Челси» Коула Палмера. Финальный гол забил Микель Оярсабаль, когда до конца матча оставалось четыре минуты.

Англия вышла в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды со счетом 2:1. Испания ровно с таким же счетом обыграла в полуфинале Францию.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #испания #Англия #Евро-2024
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