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Стали известны участники финала Евро-2024

Встреча Англии и Нидерландов завершилась со счетом 2:1.
Ирина Егорова 2024-07-11 00:25:07
© Фото: Bernd Thissendpa, Global Look Press

Сборная Англии обыграла команду Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:1. У голландцев на 7-ой минуте забил Хави Симон, счет у англичан открыл Гарри Кейн, отправив гол в ворота противника с пенальти и Олли Уоткинс, который забил в первую минуту дополнительного времени.

Теперь англичане в финале, встретятся со сборной Испании. Решающее состязание состоится в Берлине 14 июля. Сборные Франции и Нидерландов стали обладателями бронзовых медалей.

Ранее в матче против Франции нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы. Ямалю 16 лет и 362 дня. Таким образом, он стал самым молодым игроком, который вышел на поле в полуфинальных матчах чемпионата мира или Европы, побив рекорд бразильца Пеле.

#Спорт #Футбол #испания #Англия #Матч #сборная #счет #нидерланды #Евро-2024
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