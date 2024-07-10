Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата Европы по футболу и вышла в финал. Испанцы победили со счетом 2:1, матч состоялся накануне 9 июля.

Изначально вела Франция, команда забила гол уже на девятой минуте. Отличился Рандаль Коло Муани. Однако уже на 21-й минуте испанцы сравняли счет, гол забил Ламин Ямаль, и почти сразу же, через четыре минуты, во французские ворота прилетел еще один мяч.

Всего Испания в чемпионате этого года забила 13 голов.

Напомним, в схватке между Испанией и Францией был установлен новый рекорд - нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы в возрасте 16 лет и 362 дня. Он же был признан лучшим игроком полуфинального матча.

В финале Испания сразится с победителем матча между Нидерландами и Англией, он состоится сегодня, 10 июля. Финал пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля.