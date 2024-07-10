МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024

Команда Испании обыграла Францию со счетом 2:1, в финале она сразится с победителем пары Нидерланды - Англия.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 07:37:04
© Фото: Peter Kneffel, dpa Globallookpress

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата Европы по футболу и вышла в финал. Испанцы победили со счетом 2:1, матч состоялся накануне 9 июля.

Изначально вела Франция, команда забила гол уже на девятой минуте. Отличился Рандаль Коло Муани. Однако уже на 21-й минуте испанцы сравняли счет, гол забил Ламин Ямаль, и почти сразу же, через четыре минуты, во французские ворота прилетел еще один мяч.

Всего Испания в чемпионате этого года забила 13 голов.

Напомним, в схватке между Испанией и Францией был установлен новый рекорд - нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы в возрасте 16 лет и 362 дня. Он же был признан лучшим игроком полуфинального матча.

В финале Испания сразится с победителем матча между Нидерландами и Англией, он состоится сегодня, 10 июля. Финал пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля.

#Футбол #финал #испания #чемпионат Европы #Сборная Испании #Евро-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 