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В Белоруссии начали отвод войск от границы с Украиной

Министр обороны страны заявил, что границе останутся лишь незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки.
Сергей Лебедев 2024-07-14 08:40:31
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik/РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии начало отвод в пункты постоянной дислокации группировки войск усиления, которая ранее была размещена на границе с Украиной. Об этом сообщил глава военного ведомства страны Виктор Хренин. По его словам, никаких провокационных действий нет.

«Мы наблюдаем, как уже на стороне Украины группировки отходят от линии соприкосновения», - добавил он.

Виктор Хренин отметил, что на границе останутся лишь незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки.

Напомним, что в конце июня ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. Командующий белорусскими силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич назвал сложившуюся обстановку напряженной. После этого Белоруссия усилила силы и средства ПВО из-за увеличения числа полетов беспилотников в северной части Украины.

Погранслужба Украины также заявила об укреплении границы с Белоруссией. Там заявили о возможной угрозе со стороны республики, в связи с чем проводятся инженерные работы и на месте присутствует группировка военных.

#белоруссия #граница #военные #Минобороны Белоруссии #виктор хренин
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