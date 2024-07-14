МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа

В первые минуты после инцидента Джо Байден сказал журналистам, что его не проинформировали о случившемся.
Владимир Рубанов 2024-07-14 02:49:52
© Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», - написал конгрессмен.

В субботу на митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. По последним данным, потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии получил огнестрельное ранение.

В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек. Подозреваемый в нападении убит. Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщил репортер Washington Post в социальных сетях со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер.

Трамп должен получить официальное выдвижение своей партии на Национальном съезде Республиканской партии, который открывается в Милуоки в понедельник.

В первые минуты после инцидента Джо Байден сказал журналистам, что его не проинформировали о случившемся.

#сша #Джо Байден
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 