Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», - написал конгрессмен.

В субботу на митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. По последним данным, потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии получил огнестрельное ранение.

В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек. Подозреваемый в нападении убит. Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщил репортер Washington Post в социальных сетях со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер.

Трамп должен получить официальное выдвижение своей партии на Национальном съезде Республиканской партии, который открывается в Милуоки в понедельник.

В первые минуты после инцидента Джо Байден сказал журналистам, что его не проинформировали о случившемся.