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Байден заявил, что не знает о предполагаемом покушении на Трампа

По данным СМИ, стрелявшего пока не задержали.
Владимир Рубанов 2024-07-14 01:42:17
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего соперника на выборах Дональда Трампа, сообщает Reuters. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами по пути из церкви в Делавэре.

На митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в субботу прозвучало несколько выстрелов. На видеозаписи видно, как из его уха течет кровь, а потом на крыше возле сцены, где стоял Трамп, можно увидеть вооруженных сотрудников правоохранительных органов.

Секретная служба США проводила его к автомобилю, свидетельствуют видеокадры с мероприятия.

Секретная служба выясняет обстоятельства случившегося, сообщает медиакомпания RSBN. По ее данным, стрелявшего пока не поймали.

ФБР не стала комментировать РИА Новости инцидент со стрельбой на митинге Трампа.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #Джо Байден #митинг #Пенсильвания
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