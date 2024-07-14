Байден заявил, что не знает о предполагаемом покушении на Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего соперника на выборах Дональда Трампа, сообщает Reuters. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами по пути из церкви в Делавэре.

На митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в субботу прозвучало несколько выстрелов. На видеозаписи видно, как из его уха течет кровь, а потом на крыше возле сцены, где стоял Трамп, можно увидеть вооруженных сотрудников правоохранительных органов.

Секретная служба США проводила его к автомобилю, свидетельствуют видеокадры с мероприятия.

Секретная служба выясняет обстоятельства случившегося, сообщает медиакомпания RSBN. По ее данным, стрелявшего пока не поймали.

ФБР не стала комментировать РИА Новости инцидент со стрельбой на митинге Трампа.