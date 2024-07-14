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Площадь лесных пожаров под Новороссийском превысила 40 га

Тушение пожара осложняется мощными порывами ветра, который при этом меняет направление.
Анна Назайкина 2024-07-14 18:47:59
© Фото: novosti_novoross, Telegram © Видео: novosti_novoross, Telegram

Площадь возгорания под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. Об этом говорится в Telegram-канале Минприроды Краснодарского края.

В труднодоступных местах наземная группировка МЧС России использует для тушения огня с ранцевые огнетушителей. С воздуха пожар ликвидирует авиация. По последним данным от экстренных служб, сброшено 30 тонн воды.

Как ранее сообщил глава города Андрей Кравченко, огонь идет вверх по хребту. Ситуация осложняется мощными порывами ветра, который при этом меняет направление.

По словам градоначальника, в тушении участвуют 262 человека, задействовано 50 единиц спецтехники. Также привлекается вертолет Ка-32.

#пожар #Краснодарский край #Новороссийск #Возгорание #Тушение
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