Площадь лесных пожаров под Новороссийском превысила 40 га

Площадь возгорания под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. Об этом говорится в Telegram-канале Минприроды Краснодарского края.

В труднодоступных местах наземная группировка МЧС России использует для тушения огня с ранцевые огнетушителей. С воздуха пожар ликвидирует авиация. По последним данным от экстренных служб, сброшено 30 тонн воды.

Как ранее сообщил глава города Андрей Кравченко, огонь идет вверх по хребту. Ситуация осложняется мощными порывами ветра, который при этом меняет направление.

По словам градоначальника, в тушении участвуют 262 человека, задействовано 50 единиц спецтехники. Также привлекается вертолет Ка-32.