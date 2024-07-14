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До 20 гектаров выросла площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо

К этому моменту эвакуированы около 500 человек и 30 автомобилей, угрозы жизни постояльцев турбазы нет, сообщили власти Новороссийска.
Ян Брацкий 2024-07-14 15:43:01
© Фото: kravchenko_glava_nvrsk, telegram © Видео: komikuban, ВКонтакте

До 20 гектаров выросла площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Как отметили в ведомстве, сначала загорелась трава, потом лес, после чего пламя перекинулось на базу отдыха.

«Сильнейший пожар. Дорогу отрезало, база горит вся. Стоянка с автомобилями тоже горит. На Абрау не выйдешь», - прокомментировал происходящее один из очевидцев.

К этому моменту авиация МЧС сбросила на очаг пожара 30 тонн воды. На месте работают около 160 пожарных и 40 единиц специальной техники.

«Порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет», - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, береговые спасатели на лодках готовы оказать необходимую помощь в эвакуации людей по морю.

#пожар #Краснодарский край #Новороссийск #Кубань #эвакуация #МЧС России
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