До 20 гектаров выросла площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Как отметили в ведомстве, сначала загорелась трава, потом лес, после чего пламя перекинулось на базу отдыха.

«Сильнейший пожар. Дорогу отрезало, база горит вся. Стоянка с автомобилями тоже горит. На Абрау не выйдешь», - прокомментировал происходящее один из очевидцев.

К этому моменту авиация МЧС сбросила на очаг пожара 30 тонн воды. На месте работают около 160 пожарных и 40 единиц специальной техники.

«Порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет», - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, береговые спасатели на лодках готовы оказать необходимую помощь в эвакуации людей по морю.