На Кубани вблизи Абрау-Дюрсо загорелся лес

Сегодня утром вблизи курортного поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае загорелись трава и лесной массив. Огонь распространился на площади в три гектара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание. К тушению привлечены 40 человек. Также задействованы 11 единиц техники. Отмечается, что огонь уже перешел на территорию одной из баз отдыха.
«В превентивных целях проведена эвакуация, эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей», - добавили в ведомстве.
Что стало причиной пожара, неизвестно. Сейчас МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации огня.
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