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На Кубани вблизи Абрау-Дюрсо загорелся лес

Огонь распространился на площади в три гектара.
Сергей Лебедев 2024-07-14 13:22:53
© Фото: nvrsk_new, Telegram

Сегодня утром вблизи курортного поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае загорелись трава и лесной массив. Огонь распространился на площади в три гектара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание. К тушению привлечены 40 человек. Также задействованы 11 единиц техники. Отмечается, что огонь уже перешел на территорию одной из баз отдыха.

«В превентивных целях проведена эвакуация, эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей», - добавили в ведомстве.

Что стало причиной пожара, неизвестно. Сейчас МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации огня.

#пожар #Новороссийск #МЧС #огонь #Возгорание #Абрау-Дюрсо
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