На Кубани вблизи Абрау-Дюрсо загорелся лес

Сегодня утром вблизи курортного поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае загорелись трава и лесной массив. Огонь распространился на площади в три гектара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание. К тушению привлечены 40 человек. Также задействованы 11 единиц техники. Отмечается, что огонь уже перешел на территорию одной из баз отдыха.

«В превентивных целях проведена эвакуация, эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей», - добавили в ведомстве.

Что стало причиной пожара, неизвестно. Сейчас МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации огня.