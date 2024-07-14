В Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России

Отношения России и США находятся в стадии острой конфронтации, страны НАТО показывают решимость «оставаться врагом» Москвы, однако однажды ситуация изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике, но когда-то это время настанет», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

О подобном настроении Североатлантического альянса свидетельствуют «угрожающие для Кремля» итоги саммита НАТО, который приблизил Украину к членству в блоке. По словам пресс-секретаря, негибкость стран НАТО в вопросе украинского присоединения является основным вопросом обеспокоенности России.

Предпосылок к достижению договоренности по урегулированию кризиса на Украине в Кремле не видят, добавил Песков.

Напомним, саммит НАТО прошел 9-11 июля в Вашингтоне, результатом среди прочего стало решение выделить Киеву €40 млрд в течение 2025 года, а также в «ближайшие месяцы» комплексы ПВО и тактические ракетные системы.