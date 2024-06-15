МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных на Игры в Париже

Международный Олимпийский комитет назвал имена первых российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Это 14 атлетов.

В список вошли Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов в велоспорте, Анжела Бладцева в прыжках на батуте, а также борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Кроме того, МОК обнародовал список спортсменов из Белоруссии.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Прошедшие отбор российские спортсмены смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах, без флага и гимна. Им не разрешат участвовать в церемонии открытия. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.