МОК не будет выдвигать новых требований по допуску на ОИ-2024 атлетов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять рекомендации по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованные 8 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета агентству РИА Новости.

Олимпийский комитет в декабре прошлого года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в индивидуальном и нейтральном статусе, но лишь при соблюдении ряда критериев, включающих подписание документа об уважении Олимпийской хартии и «мирной миссии олимпийского движения». Позже министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии атлетов из РФ будет принято после того, как МОК выпустит финальную версию рекомендаций.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», - заявили в МОК.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Суд установил правомерность действий исполкома МОК и подчеркнул окончательность и обязательность решения судебного органа.