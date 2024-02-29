МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МОК не будет выдвигать новых требований по допуску на ОИ-2024 атлетов из РФ

Комитет подчеркнул, что рекомендации по допуску спортсменов из России от 8 декабря 2023 года являются окончательными.
Никита Черненко 2024-02-29 11:25:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять рекомендации по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованные 8 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета агентству РИА Новости.

Олимпийский комитет в декабре прошлого года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в индивидуальном и нейтральном статусе, но лишь при соблюдении ряда критериев, включающих подписание документа об уважении Олимпийской хартии и «мирной миссии олимпийского движения». Позже министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии атлетов из РФ будет принято после того, как МОК выпустит финальную версию рекомендаций.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», - заявили в МОК.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Суд установил правомерность действий исполкома МОК и подчеркнул окончательность и обязательность решения судебного органа.

#Спорт #МОК #рекомендации #ОИ-2024 #Спортсмены из РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 