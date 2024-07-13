Генсек ООН Гутерреш: настало время завершить конфликт в секторе Газа

Сейчас самое время, чтобы закончить конфликт в секторе Газа, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Настало время сторонам проявить политическое мужество и политическую волю, чтобы наконец достичь соглашения», - написал он в Х.

Условиями для перемирия, по его словам, является немедленное прекращение огня и освобождение заложников.

Напомним, 4 июля глава «Моссада» приехал в Катар, чтобы обсудить переговоры по Газе. Он провел встречу с главой правительства и МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Собеседники обсудили вопросы обмена удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращение огня в палестинском анклаве.

С 7 октября, после эскалации арабо-израильского конфликта погибли более 38 тысяч человек, из которых не менее 15 тысяч детей. Число пострадавших составляет около 86 тысяч.